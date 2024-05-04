"الأونروا": استشهاد أكثر من 10 الآف سيدة فلسطينية وأطفال غزة يُعانون من توتر مدمر

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم "السبت"،استشهاد أكثر من 10 الآف سيدة فلسطينية واصابة 19 ألف سيدة في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد غزة.

وحذرت الأونروا- في بيان لها - من الأضرار النفسية التي يتعرض لها أطفال غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المُحاصر، بما في ذلك مستويات مُدمرة من التوتر.

وذكرت الأونروا أن فريق الأونروا يعمل مع الأطفال والمراهقين للتخفيف من تأثير أهوال الحرب،ويقدم لهم الأمل والراحة،ويحمي حاضرهم ومستقبلهم".

وجددت الأونروا الدعوة في البيان- للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة،وحذرت من أن الحرب في غزة مُستمرة كحرب على النساء،ولفتت إلى أن نحو 37 طفلًا في غزة في المتوسط يفقدون أمهاتهم كل يوم.

وأوضحت الأونروا أن ظروف الحياة مروعة بشكل خاص لأكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مُرضع في القطاع، حيث يواجهن صعوبات في الوصول إلى المياه النظيفة والمرافق الصحية.

ويذكر أنه لليوم الـ 211 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها.