في ليلة معلول التاريخية.. الأهلي يكتسح الجونة بثلاثية "صور"

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه الجونة بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الـ21 من مسابقة الدوري.

أحرز ثلاثية الأهلي إمام عاشور ومحمود متولي ومحمود كهربا من “ضربة جزاء” في الدقائق 37 و62 و78 .

شهد اللقاء ارتداء النجم التونسي علي معلول شارة قيادة الأهلي للمرة الأولى في مشواره، بعدما حملها عقب خروج كريم نيدفيد في الشوط الثاني ليكون أول ظهور لـ"علولو" بشارة كابتن الأهلي.

يهذه النتيجة رفع فريق الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز بينما توقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز السادس.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الجونة بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

تشكيل الجونة



حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: رضا سيد عبد السلام، كمال أبو الفتوح، أحمد حامد، صبري السيد

خط الوسط: فرانك إيتوجا، أحمد عبد الرسول، محمد سيد عبد الفتاح، صبحي سليمان

خط الهجوم: أيمن محمد سعد، أحمد محمود.