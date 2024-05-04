اقرأ غدًا في «البوابة».. مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

السبت 04/مايو/2024 - 08:52 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأحد 5 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر تُكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

السيسى يُهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بعيد القيامة المجيد

ضغوط صهيونية.. المحكمة الجنائية الدولية تُحذر نتنياهو من عرقلة سير العدالة

34654 شهيدًا و77908 مصابين فى العدوان الصهيونى على غزة

ترينيداد وتوباجو تعترف رسميًا بدولة فلسطين

الحوثيون يهددون بتوسيع هجماتهم لتشمل كل السفن المتجهة إلى الأراضى المحتلة

منظمات حقوقية تتهم حكومة الاحتلال بعدم الوفاء بالتزاماتها حيال المساعدات

«بلينكن»: هجوم إسرائيل على رفح سيتسبب بأضرار تتجاوز ما هو مقبول

الكونغو الديمقراطية: الحكم على 8 جنود بالإعدام بتهمة الجُبن والفرار من العدو

86 نائبًا ديمقراطيًا يناشدون «بايدن»: تل أبيب انتهكت القانون بتقييد المساعدات لغزة