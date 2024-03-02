قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة نابلس بالضفة الغربية، بالإضافة إلى عدد من الآليات العسكرية، وجابت الآليات الإسرائيلية الشوارع داخل مدينة نابلس.

وانسحبت جنود الاحتلال منذ قليل، من مدينة قلقيلية بعد اقتحام دام لأكثر من 3 ساعات، وقام الاحتلال بتخريب ممتلكات المواطنين في شوارع المدينة، وحطم جيش الاحتلال، عددًا من الجداريات الوطنية الفلسطينية داخل حي كفر سابا.

واستشهد مواطن فلسطيني، من قرية كفر نعمة غرب رام الله، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال القرية.