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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. «مجزرة الطحين» تثير غضب العالم

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 2 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

«مجزرة الطحين» تثير غضب العالم.. بايدن: ليس لدى إجابة.. وماكرون يستنكر ويطالب بالحقيقة.. والصين: نشعر بالصدمة.. وكولومبيا تعلق شراء الأسلحة الإسرائيلية

استشهاد ً 112فلسطينيا أثناء تسلمهم المساعدات الإنسانية.. والاحتلال: جنودنا شعروا بالتهديد وأطلقوا النار بشكل محدود

وحدة وطنية شاملة.. الفصائل الفلسطينية تؤكد من موسكو على مقاومة محاولات التهجير ورفع الحصار عن غزة والضفة

2.2 مليون شخص يواجهون المجاعة فى قطاع غزة

وزير دفاع أمريكا يقر بإرسال 21ألف ذخيرة «دقيقة التوجيه» إلى إسرائيل

المدعى العام تعترف: جيش الاحتلال يرتكب الانتهاكات.. ويسرق الحيوانات من غزة

تركيا تسعى لاتفاق جديد بشأن الأمن فى البحر الأسود

مسرب وثائق البنتاجون يغير اعترافاته

البوابة مجزرة الطحين الاحتلال غزة إسرائيل البنتاجون