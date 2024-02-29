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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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"السكة الحديد": تعديل تركيب بعض القطارات إلى إسباني مطور وVIP اعتبارًا من الغد

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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 أعلنت هيئة السكة الحديد عن تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات إسبانى مطور وVIP اعتبارًا من الغد.

وجاء التعديل كالتالى: 

1- اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 / 3 / 2024 : 
- تعديل تركيب قطار 917 مكيف القاهرة / الإسكندرية بعربات أسبانى مطور (4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسبانى مطور). 

- تعديل تركيب قطار 2008 مكيف الإسكندرية / أسوان بعربات إسبانى مطورة (4 عربات أولى مكيفة إسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسبانى مطور).

- تعديل تركيب قطار 2010 مكيف القاهرة / أسوان بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP).

2- اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2 / 3 / 2024:

- تعديل تركيب قطار 2009 مكيف أسوان / القاهرة بعربات أسبانى مطور (4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسبانى مطور).

- تعديل تركيب قطار 2011 مكيف أسوان / القاهرة بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP). 

3- اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 / 3 / 2024 يتم تعديل قطارى 1902 / 989 مكيف القاهرة / أسوان والعكس بعربات أسبانى مطور بالتركيب (4 عربات أولى مكيفة إسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسبانى مطور). 

وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

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