"تنمية الثروة الحيوانية في ظل رؤية مصر 2030".. مؤتمر علمي بجامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن خلال جلسته رقم 230، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على تنظيم كلية الطب البيطري مؤتمر علمي حول تنمية الثروة الحيوانية في ظل رؤية مصر 2030، وذلك بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وقطاع الدراسات العليا بالكلية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المؤتمر يستهدف التعرف على دور الطب البيطري في استدامة خطط التنمية في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات التكنولوجية في بناء الثروة الحيوانية، ونشر البحوث التطبيقية في مجال الأمن الغذائي وتحسين وضع الثروة الحيوانية من خلال التركيز على البحث العلمي لإيجاد الحلول المناسبة لمكافحة الأمراض الحيوانية، فضلاً عن تسليط الضوء على آخر تطورات الطب البيطري والتعاون المشترك وتبادل الخبرات.