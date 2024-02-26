ننشر حركة تداول السفن والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة ، منها السفينة ( KING WIN ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية ًحيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31287 طن تشمل : 8863 طن اسمنت معبأ و 1066 طن مولاس و 16936 طن يوريا و 4422 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 82674 طن تشمل : 13640 طن سكر و 16448 طن قمح و 14222 طن خردة و 2512 طن زيت طعام و 1380 طن مولاس و 10914 طن فول صويا و 23558 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 704 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 221 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4728 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62006 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 94753 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4944 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و طنطا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5538 شاحنة .



استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر .