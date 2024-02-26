وزير الخارجية الأوكراني: استمرار الحوار مع ألمانيا بشأن صواريخ بعيدة المدى

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين إن الحوار بين أوكرانيا وألمانيا بشأن توريد صواريخ توروس بعيدة المدى للقوات المسلحة الأوكرانية مستمر.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني في تصريحات صحفية، أن المفاوضات مستمرة على مستوى حكومتي كييف وبرلين، بشأن هذه الصواريخ، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف كوليبا أن الجيش الأوكراني بحاجة ماسة لهذه الصواريخ.

وقبل أيام قليلة وافق البرلمان الألماني "البوندستاج بأغلبية الأصوات ضد مشروع القرار الذي يدعو الحكومة الألمانية إلى البدء في تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز توروس، وبعد ذلك، وافق البوندستاج على مشروع قرار يطالب بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى.