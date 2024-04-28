ياسر سليمان: جميعًا نحمل نفس الألم والمعاناة.. وكل الشكر لمركز أبو ظبي لدعمه للرواية العربية

رحب ياسر سليمان، رئيس مجلس الأمناء للجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر”، في بداية كلمته بحفل الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" في دورتها الـ 17، بالحضور قائلاً: “أيها الحفل الكريم أيها الحضور الكرام قد اجتمعنا اليوم في هذا الاحتفال، فنحن جميعًا نحمل نفس المعاناة فالهم واحد والالم واحد وبان الجسد الواحد لا يمكن أن يتعافى ويبتهج من ألفها إلى ياءها في بلد الضاد التي نعتز بها جميعًا، ويسرني أن أهنيء الروائيين الذين وصلت روايتهم إلى القائمة القصيرة للجائزة، ونحيي من هذه الأرض الروائي باسم خندقجي، الذي لم يستطع التواجد هنا لظروف آسرة تعلو منها جميعًا، ونتمنى لباسم شروق الشمس ونتمنى لغزة الحرية والخلاص”.

وتابع سليمان: “ونهنئ في هذا السياق دور النشر التي وضعت هذه الرويات بين أيدي القراءة، ونتمنى أن تستمر دور النشر في رسالتها لنرتقى بصناعة النشر”، كما وجه الشكر للجنة تحكيم هذه الجائزة على الجهد الذين بذلوه قائلا، “أخص بالشكر نبيل سليمان رئيس لجنة التحكيم، الذي عمل على تجاوز هذه الصعاب بالتعاون مع زملائه وأنه من دواعي سروري لهيئة النشر والترجمة في المملكة العربية السعودية التي استضافت حفل الإعلان عن القائمة القصيرة في ظل حفاوة كبيرة”.

كما وجه حديثه للدكتور على بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية، على ما يقدمه للجائزة والدعم للكتاب والأدباء ، مشيرًا إلى أن الجائزة تشهد استقلالية في عمل لجانها لاسيما لجنة التحكيم ، والتي تعمل على اختيار الروايات التي تستحق أن تضم إلى قائمتها الطويلة والقصيرة، ووصولا إلى الرواية الفائزة، مؤكدًا على أنه لا يؤجد محاباة في اختيار الروايات.

وأشار إلى أن “جميع الروايات قد فازت باستماع القراء، يسرني في هذه المناسبة أن تكون في وسطنا الزميلة مارجيت أوباك عضو مجلس أمناء الجائزة، والتي كانت من أهم الأعضاء المؤسسين للجائزة والتي ولاتها برعايتها الكاملة، والتي قدمت دعما كبيرًا للرواية العربية، والتي استطاعت أن تلقى الضوء على لرواية العربية وترجمتها”، موجها لها الشكر على عطائها الكبير، مقدمًا الشكر لمجلس أمناء الجائزة على الدعم المتواصل للجائزة مقدما الشكر لمركز اللغة العربية في أبو ظبي على دعمه الكبير للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" .

وانطلق منذ قليل حفل الإعلان عن الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر للإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في دورتها الـ 17، والتي ترشح لها كاتبتان وأربعة كتّاب من خمسة بلدان عربية، تتميز رواياتهم بالتنوع في المضامين والأساليب وتعالج قضايا راهنة وهامة.

وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2024 والمدرجة وفقاً للترتيب الأبجدي لأسماء الكتّاب:

الناشر البلد الكاتب عنوان الرواية دار دوّن مصر أحمد المرسي مقامرة على شرف الليدي ميتسي منشورات المتوسط فلسطين أسامة العيسة سماء القدس السابعة دار الآداب فلسطين باسم خندقجي قناع بلون السماء دار التنوير - لبنان السعودية رجاء عالم باهبل: مكة Multiverse 1945-2009 تنمية للنشر والتوزيع سوريا ريما بالي خاتم سليمى منشورات ميسكلياني المغرب عيسى ناصري الفسيفسائي