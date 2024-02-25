تعرف على تشكيل موقعة وولفارهامبتون وشيفيلد يونايتد

أعلن جاري أونيل المدير الفنى لفريق وولفارهامبتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره شيفيلد يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق وولفارهامبتون، كالتالى:

حراسة المرمى: خوسي سا.

خط الدفاع: ماكسيميليان كيلمان، كريغ داوسون، توتي غوميز.

خط الوسط: نيلسون سيميدو، ماريو ليمينا، جواو جوميز، ريان آيت نوري، بابلو سارابيا، بيدرو نيتو.

خط الهجوم: هوانغ هي تشان.

بينما أعلن بول هيكنبوتوم المدير الفنى لفريق شيفيلد يونايتد تشكيل فريقه، كالتالى:

حراسة المرمى: إيفو جربيتش.

خط الدفاع: أنيل أحمدودزيتش، جاك روبينسون، أوستون تروستي.

خط الوسط: جايدن بوجل، غستافو هامر، أوليفر نوروود، فينيسيوس سوزا، ياسر لعروسي، جيمس ميكاتي.

خط الهجوم: ريان بروستر.

ويحتل فريق شيفيلد يونايتد قاع ترتيب البريميرليج برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فريق وولفارهامبتون المركز الـ 11 برصيد 35 نقطة.