أعلن جاري أونيل المدير الفنى لفريق وولفارهامبتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره شيفيلد يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق وولفارهامبتون، كالتالى:
حراسة المرمى: خوسي سا.
خط الدفاع: ماكسيميليان كيلمان، كريغ داوسون، توتي غوميز.
خط الوسط: نيلسون سيميدو، ماريو ليمينا، جواو جوميز، ريان آيت نوري، بابلو سارابيا، بيدرو نيتو.
خط الهجوم: هوانغ هي تشان.
بينما أعلن بول هيكنبوتوم المدير الفنى لفريق شيفيلد يونايتد تشكيل فريقه، كالتالى:
حراسة المرمى: إيفو جربيتش.
خط الدفاع: أنيل أحمدودزيتش، جاك روبينسون، أوستون تروستي.
خط الوسط: جايدن بوجل، غستافو هامر، أوليفر نوروود، فينيسيوس سوزا، ياسر لعروسي، جيمس ميكاتي.
خط الهجوم: ريان بروستر.
ويحتل فريق شيفيلد يونايتد قاع ترتيب البريميرليج برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فريق وولفارهامبتون المركز الـ 11 برصيد 35 نقطة.
البوابة سبورت
تعرف على تشكيل موقعة وولفارهامبتون وشيفيلد يونايتد
أعلن جاري أونيل المدير الفنى لفريق وولفارهامبتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره شيفيلد يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.