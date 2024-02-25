مصرع شخص فى اصطدام أتوبيس مدرسة بعربة كارو فى الدقهلية

لقى سائق عربة كارو مصرعه، اثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس تابع لمدرسة خاصة بمدينة طلخا، بعربة كارو كان يستقلها المتوفي على طريق "طلخا- سمنود" بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بمصرع شخص وحصانة على طريق "طلخا-سمنود"، وجرى نقله لمستشفى المنصورة الدولى.

انتقل مأمور وضباط حدة مباحث مركز شرطة طلخا الى مكان البلاغ وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين مصرع "الدسوقي أبوعمر" سائق كارو، ومقيم قرية ميت الكرماء، وحصانه ، حيث كان يقود عربته الكارو على طريق "طلخا-سمنود"أمام قرية جوجر وفوجئ بميني باص خاص بأحد المدارس أمامه.

جرى نقل الجثمان الى مستشفى المنصورة الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بالتحرى حول الواقعة.