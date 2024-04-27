ضبط شقيقين في بورسعيد بتهمة قتل جارهما خلال مشاجرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط شقيقين ببورسعيد لقيامهما بالتعدى على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهم مما أسفر عن وفاته.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عاطل"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) وبها جروح متفرقة.

بالفحص وسؤال والدة المجنى عليه إتهمت (شقيقين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم) بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض وإحداث الإصابة التى أودت بحياته، خلال مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما..وبمواجهتهما إعترف أحدهما بإرتكابه الواقعة وأنكر الآخر إشتراكه فـى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.