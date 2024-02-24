جثته تحولت أشلاء.. مصرع عامل داخل ماكينة فرم قمامة في الدقهلية

تحولت جثة عامل الى اشلاء متناثرة إثر سقوطه داخل ماكينة لفرم القمامة بمصنع القمامة بسندوب بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية "مقلب سندوب"، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة .

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من شرطة النجدة بوفاة عامل داخل مصنع تدوير القمامة بسندوب .

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة لقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، الي مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط عامل داخل كسارة القمامة جثة متهتكة، ويدعى "محمد خليل منصور ابراهيم"، 32 عاماً، ومقيم بقرية المالحة مركز المنصورة .

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.