بلاغ يتهم عاطلًا بالتعدي جنسيًا على ربة منزل  وسرقة مشغولاتها الذهبية في الدقهلية

حررت ربة منزل فى العقد الخامس من عمرها بلاغا بقسم شرطة الكردي محافظة الدقهلية اتهمت فيه عاطل "مسجل شقي خطر والسابق ضبطه فى 16 قضية، بالتعدي عليها جنسيا داخل مسكنها تحت تهديد السلاح، وسرقة مصاغها الذهبي وهاتفها المحمول وذلك لارتباطها بعلاقة عاطفية فيما بينهما ورغبتها في عدم الاستمرار فى تلك العلاقة، و بتقنين الإجراءات جرى ضبطه وأرشد عن المسروقات.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالسميع، مأمور قسم شرطة الكردي، من "غادة .ا.ا"،47 عاما، بدون عمل ومقيمة بندر الكردي، تتهم "عبده.ع.م.م.ع"،33 عاما، عاطل ومقيم بندر ميت سلسيل، بالتعدي عليها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج واستيلائه على مصاغها الذهبي "3 غويشة- خاتم- دبله"، وهاتف محمول وذلك لارتباطها بعلاقة عاطفية فيما بينهما ورغبتها فى عدم الاستمرار فى تلك العلاقة.

وورد فى محضر الشرطة من المبلغة أن فور إبلاغها للمتهم برفض العلاقة العاطفية بينهما، فوجئت بحضور المتهم إلى منزلها وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وقام بالتعدي عليها جنسيا واستولى على مصاغها الذهبي وهاتفها المحمول.

جرى تقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي، من ضبط المتهم بمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات وتم ضبطها .

بالكشف عن المتهم تبين اتهامه فى 16 قضية "مخدرات وسلاح ناري، ومخدرات وضرب، وسرقة"، آخرهم القضية 20/22 جنايات مركز ميت سلسيل مخدرات وسلاح ناري.



جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.