المتهم بقتل طالب الدقهلية وتقسيم جسده يمثل جريمته بموقع الحادث

يجري المتهم بقتل الطالب الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز، بقرية 21 الأمل حفير شهاب الدين بنطاق مركز الستاموني محافظة الدقهلية، معاينة تصوير أمام المستشار محمود الموجي، رئيس نيابة بلقاس الجزئية، وفريق من النيابة العامة بمكان ارتكاب الواقعة وسط حراسة أمنية مشددة وذلك بعدما قام بتقطيع جثته الى ثلاثة أجزاء وتقسيمها الى اشلاء ووضعها بأماكن متفرقة وكشف الأجهزة الأمنية لغز الواقعة بعد 9 أيام.

المتهم بقتل طالب الدقهلية يمثل جريمتة بموقع الحادث:

كان المتهم قد جرى نقله صباح اليوم إلى النيابة العامة بمحكمة بلقاس الجزئية وباشر التحقيقات المستشار محمود الموجي، رئيس النيابة وبإشراف المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة حيث اعترف بإرتكابه للواقعة كونه خلال الآونة الأخيرة يمر بضائقة مالية نظرا لكثرة ديونه بمبالغ لا يستطيع سدادها ولعلمه بأن والد المجني عليه ميسور ماديا، فكر فى التخلص منه بقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء ومطالبة ذوية هاتفيا بمبلغ مالي.



وقال المتهم انه استغل تواجده بمفرده رفقة المجني عليه بغرفة الدروس الخصوصية التي يمارس بها عمله كمدرس لمادة الفيزياء وقام بقتله بسكين والتخلص منه.

وأضاف أنه قام بتقسيم الجثة الى ثلاثة أجزاء"نصف سفلي- جزع- رأس"، ووضع أحشاء المجني عليه داخل كيس بلاستيكي والقي الجزء السفلي بمنطقة بحر التبين، والجزع بمجرى مائي بمنطقة 21 الأمل بحفير شهاب الدين فى محاولة منه لإخفاء جريمته.

وأوضح انه لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجني عليه هاتفيا بعد الانتشار الأمني الكثيف والواسع داخل القرية بنطاق وقوع الجريمة وخشيته من افتضاح أمره.

وأمرت النيابة بإجراء المعاينة التصويرية من قبل المتهم مع إعادته لسراى النيابة لاستكمال التحقيقات، واستدعاء تحريات ضباط المباحث الجنائية حول الواقعة حيث تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة ومنع تواجد المواطنين لحين الانتهاء من تمثيل الجريمة.



كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية قد توصلت الى مرتكب واقعة مقتل الطالب ايهاب اشرف عبدالعزيز، 16 ومقيم قرية 7 ثابت بمركز الستاموني ليتبين ان وراء ارتكاب الواقعة مدرس فيزياء يتلقى المجني عليه لديه درس خصوصي.