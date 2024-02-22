خلصت عليه لمساومة أهله.. نص اعترف المتهم بقتل طالب الدقهلية المشطور

"خلصت عليه لمساومة والده على مبلغ مالي من أجل سداد ديوني"، بتلك الكلمات اعترف المتهم "محمد.ع.ع.ا"، 26 عاما، مدرس فيزياء، بتفاصيل قيامه بواقعة قتل الطالب ايهاب اشرف عبدالعزيز، بمركز الستامونى محافظة الدقهلية، وتقطيع جثته إلى ثلاثة أجزاء وتقسيمها الى أشلاء وضعها بأماكن متفرقة وذلك بعد 9 أيام من ارتكاب الواقعة وتمكن الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل الواقعة.

قال المتهم فى تحقيقات الشرطة، أنه خلال الآونة الأخيرة يمر بضائقة مالية كونة مدين بمبالغ لا يستطيع سدادها ولعلمه بأن والد المجني عليه ميسور ماديا، فكر فى التخلص منه بقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء ومطالبة ذوية هاتفيا بمبلغ مالي.

وأقر المتهم أنه استغل تواجده بمفرده رفقة المجني عليه بغرفة الدروس الخصوصية التي يمارس بها عمله كمدرس لمادة الفيزياء وقام بقتله بسكين والتخلص منه.

واضاف انه قام بتقسيم الجثة الى ثلاثة أجزاء"نصف سفلي- جزع- رأس"، ووضع أحشاء المجني عليه داخل كيس بلاستيكي والقي الجزء السفلي بمنطقة بحر التبين، والجزع بمجرى مائي بمنطقة 21 الأمل بحفير شهاب الدين فى محاولة منه لإخفاء جريمته.

واوضح انه لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجني عليه هاتفيا بعد الانتشار الأمني الكثيف والواسع داخل القرية بنطاق وقوع الجريمة وخشيته من افتضاح أمره.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية قد توصلت الى مرتكب واقعة مقتل الطالب ايهاب اشرف عبدالعزيز، 16 ومقيم قرية 7 ثابت بمركز الستاموني ليتبين ان وراء ارتكاب الواقعة مدرس فيزياء يتلقى المجني عليه لديه درس خصوصي.

وتوصلت الأجهزة الأمنية الى قطعة من الخيش كبيرة الحجم داخل غرفة الدروس الخصوصية التي كان يتواجد بها الطالب وفقا لأخر رؤية من قبل بعض الطلاب زملائه ليتم العثور على قطعة الخيش وبها أثار دماء وهى من ذات النوع التي عثر بداخلها على الجزء السفلي ملفوف وملقي بجانب أحد المصارف المائية.

وأجرت الأجهزة الأمنية مطابقة اخرى لقطعة الخيش التي عثر عليها بداخل غرفة الدرس والقطعة التي عثر بداخلها على الجزء السفلي ليتبين انها غير منتظمة الحواف من آثار قطع ومضاهاة القطعة المدممة المعثور على الجثمان بداخلها تكاملت معها تماما وتبين اقتصاص القطعة الاولي من القطعة المعثور عليها.

كانت أسرة ايهاب اشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما قد أعلنت اختفاء نجلها 13 فبراير الماضي حتى جرى العثور على النصف السفلي من جسده بمصرف بين قرية النقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن ) مساء اليوم التالي مقيد اليدين ومشطورة الى نصفين.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص فى العقد الثاني من عمره مشطور جزءه السفلي فقط داخل شيكارة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة المقدم أحمد عوض،، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ان الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى" ايهاب اشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما وجرى العثور عليه بمصرف بين قرية النقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن ) مقيد اليدين ومشطورة الى نصفين.

وبسؤال والده "مالك معرض للادوات المنزليه" أكد اختفاء نجله منذ يومين وجرى تحرير محضر بغيابها بعد ان انقطع الاتصال به عقب خروجه من درس خصوصي .

ووجه اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث بقيادة مدير المباحث الجنائية بالدقهلية وضباط إدارة البحث الجنائي بفرع غرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة الستامونى وبلقاس تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث ملابساته الى ان جرى ضبط المتهم.