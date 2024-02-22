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الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تحرير 115 محضر خلال حملة لإدارة مراقبة الأغذية على المنشآت فى الدقهلية

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، خلال الأسبوع الماضي  تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى، حملات تفتيشية على 193 منشأة تبين أن 58 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، أن الحملات تمكنت من تحرير 115 محضراً وسحب 126 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 881 كيلو من أغذية متنوعة و123 لتر عصائر  وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
وأكد مكين، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

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إدارة مراقبة الاغذية ألبان غير صالحة للاستهلاك الدقهلية الدكتور شريف مكين الضرب بيد من حديد محافظة الدقهلية مديرية الشئون الصحية مراقبة الأغذية