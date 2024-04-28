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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

استعداد وتجهيزات معهد الوفد للدراسات للمحاضرة التثقيفية.. صور

حزب الوفد
حزب الوفد
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بدأت منذ قليل استعداد وتجهيزات المحاضرة التثقيفية التي ينظمها معهد الوفد للدراسات السياسية برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وعميد المعهد .

وتحمل المحاضرة التثقيفية عنوان "تحديات الامن القومي المصري في عالم متغير"، وذلك بمناسبة الذكرى ٤٢ لتحرير سيناء، ومن المقرر ان يحاضر في المحاضرة اللواء دكتور احمد الشحات استاذ العلوم السياسية واستشاري الامن القومي والاقليمي.

ويتطرق فيها إلى التهديدات التي تتعرض لها الدولة المصرية، كذلك التحديات التي تسعى لتجاوزها.
تعقد المحاضرة في تمام الرابعة مساء اليوم بحضور رئيس الوفد المصري، بمعهد الدراسات السياسية بالمقر الرئيسي للحزب ١ شارع بولس حنا الدقي.

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حزب الوفد معهد الوفد 25 أبريل اعياد تحرير سيناء