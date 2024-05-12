وزير الرياضة عن أزمة مركز شباب المنصورة: لدينا أداة للعدل واختيار التوقيت المناسب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعتمد استراتيجية محددة في اتخاذ قرار تحويل المراكز الشبابية إلى مراكز تنمية شبابية، موضحًا أن مركز شباب استاد المنصورة له أهمية كبرى ولكننا لدينا أداة العدل ولدينا اختيار التوقيت المناسب ولا نكون في طرف ضد آخر.

تصريحات الوزير جاءت للرد على ما أثارة النائب طارق عبد العزيز في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشان مركز شباب استاد المنصورة والذي يضم 40 ألف عضوية، وتم اتخاذ قرار بتحويله الي مراكز تنمية شبابية، ولم يحدث اي تطور يذكر.

وأضاف الوزير: لقد زرت استاد المنصورة من قبل وشاهدت علي الطبيعة م وصل إليه ووجدت اعلانات لأطباء ومواعيد عيادتهم وغيرها من الإعلانات غير اللائقه وغير المقبولة، وكان هناك صراع بين عدة جبهات ساعية للإدارة وكان لابد من التدخل والتطوير".