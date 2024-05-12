رسميًا.. مودرن فيوتشر يعلن رحيل تامر مصطفى عن تدريب الفريق

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس الموافقة على اعتذار تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول عن عدم الإستمرار في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة برفقة الجهاز المعاون.

وتمنى مجلس إدارة النادي التوفيق للمدير الفني بعد الفترة التي قضاها في تدريب الفريق وبذل كافة الجهود للنجاح مع خلال الفترة الماضية في بطولتي الدوري الممتاز والكونفدرالية الأفريقية.

وكشف النادي أنه سيعلن خلال ساعات عن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول قبل مباراة الفريق المقبلة أمام نادي إنبي في الجولة 23 من الدوري العام.

وتعادل مودرن فيوتشر مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الماضية بالدوري وتراجع الفريق للمركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.