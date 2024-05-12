السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بالاتجار بالبشر في الهرم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالاتجار بالبشر في الهرم، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، أمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين باستخدام فتاة مجني عليها في أعمال التسول في الشوارع، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

وفي قضية أخرى، رفضت محكمة النقض دائرة الأحد "ه‍" الجنائية، الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ صيدلي حلوان، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة لإدانتهم بواقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وزيادة مراقبة الشرطة خمس سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقت سابق بمعاقبة 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجنى عليه ولاء سعيد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين و15 سنة لـ5 آخرين بتهمة قتل صيدلي حلوان.