تحصين 6 ملايين رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

أكد الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، انه تم إعطاء أكثر من 6.1 مليون جرعة ضد مرضى الحمي القلاعية والوادي المتصدع خلال الحملة القومية الاولى والتي بدأت 19 مارس 2024 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح "صابر" أنه تم تحصين حوالي 3 مليون و233 ألف و815 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 8 مايو الجاري.

وتحصين حوالي 2 مليون و895 ألف و467 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 8 مايو الجاري أيضا.