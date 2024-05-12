عضو بالشيوخ: قانون تحويل مراكز الشباب إلى تنمية شبابية "توريث لحد لسه مماتش"

أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن الشباب وقود المستقبل ونحتاج إلى مزيد من الاهتمام لتحقيق استراتيجية الرئيس السيسي في الجمهورية الجديدة، مطالباً بإيضاح السلبيات والإيجابيات من تحول مراكز الشباب إلى مراكز التنمية الشبابية طبقا لما قرره قانون الرياضة لسنه 2017 وكذلك تعديلاته في عام 2020 وتم تحويل 35 مركز شباب منها فهل حققت الأهداف منها من عدمه.

وانتقد النائب في كلمته بالجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى؛ التقاعس في مسائلة التحويل، بأنه لم يرى أي طفرة وكأننا عملنا عملية توريث لحد لسه مماتش!

واكد عبد العزيز ان مركز شباب المنصورة واستاد المنصورة تم تحويلة الي مركز تنمية شبابيه وبه حوالي 40 الف عضويه ، ماذا تحقق ولا شي .. ومن هنا لابد من المشاركة والمزج بين مراكز التنميه الشبابيه ومراكز الشباب حتي وان كانت بالتناوب لتحقيق الاستفادة الكامله واخراج شباب قادرين علي قيادة المستقبل .

وسرد عبد العزيز مثال مراكز صحة الأسرة لم تلغي الوحدات الصحيه وانما عملوا جنب الي جنب ، موضحا بان توقف مراكز الشباب عن عملها وتحويلها الي مراكز تنمية محليه يحتاج تالي نظره .