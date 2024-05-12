السفارة المغربية في بيان رسمي: تسجيل مسرب كشف تحريض البوليساريو على تنفيذ أعمال إرهابية في صحراء المملكة

كشف بيان رسمي صادر عن السفارة المغربية بالقاهرة، اليوم الأحد، أن القيادي في جبهة البوليساريو الإرهابية، البشير مصطفى السيد، دعا في تسجيل صوتي للقيام بأعمال إرهابية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، خلال حديث له في نشاط نظمته الجبهة الانفصالية في مخيمات تندوف بالجزائر.

وأضاف البيان: "لقد اعتمد القيادي في الجبهة الإرهابية خطاب الإرهاب والعنف في كلمته، إذ حث مناصريها في مدن العيون والسمارة وبوجدور المغربية بشكل واضح وصريح على إرتكاب عمليات إرهابية، حيث قال (باللهجة الحسانية التي يتحدث بها سكان الصحراء المغربية) ما يلي: “أنتم المتواجدون تحت أقدام الغزاة، إذا كنا نحن هنا نموت بالعشرات لكي نحقق مكسبا، فأنتم تستطيعون تحقيق المكاسب بشيء قليل، ففُرصنا نحن أقل مما تمتلكون أنتم، وإذا كنتم تريدون المتفجرات فما شاء الله نحن عندنا موجودة، و يجب على كل رجل منكم أو مناضلة منكم أن تقوم كل ليلة بإقناع ثلاثة أو أربعة أشخاص من أجل القيام بعمليات تفجير في السمارة والداخلة وبوجدور والعيون … هذا إذا كنتم تريدون أن تكون الأرض المحتلة بركانا تحت أقدام الغزاة، وتُلهي العدو عن أبنائكم هنا وتشتت أفكاره وتُوزع نيران العدو بدلا من أن تكون مُركّزة على نقطة واحدة ولكي يحس العدو بأن الأرض غير آمنة ولكي لا يعرف أين سيوجه نيرانه” .

وتابع البيان: “وقال البشير مخاطبا مناصري الجبهة الانفصالية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية أن البوليساريو على إستعداد لتوفير المتفجرات لهم للقيام بتلك الأعمال الإرهابية، موردا: “إذا اردتم المتفجرات فهي موجودة“، على حد تعبيره”.

وأوضح البيان، أن “البشير طالب أيضا الموالين للجبهة الإرهابية بإلهاء المغرب عن الرد على محاولات الإستفزاز شرق الجدار الرملي التي تقوم بها البوليساريو من خلال تنفيذ تلك العمليات الإرهابية بمدن الصحراء، وأن الأمانة العامة للجبهة ناقشت هذا الموضوع بجدية”.

وأكد بيان السفارة المغربية، أن “تحريض جبهة البوليساريو الانفصالية على القيام بأعمال إرهابية في مدن الصحراء المغربية دليل إدانة جديد ضدها، قد ينعكس بشكل مباشر عليها وعلى الصورة التي يحاول داعموها تسويقها عنها”.