استمرار اقتحامات الاحتلال لمدن الضفة الغربية

أكدت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، أنّ اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي في المدن والمخيمات الفلسطينية مازال مستمرا، صباح اليوم الأحد في الضفة.

وأضافت "السلامين"، في رسالة على الهواء مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاحتلال نفذ عدة اقتحامات في بلدة سنجر وعدد من القرى الفلسطينية بمدينة رام الله والبيرة واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين.

وتابعت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله: "قوات الاحتلال هدمت منزلين في مدينة الخليل، البيت الأول لأسير أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال لكن أعيد اعتقاله بحجة البناء دون ترخيص، والمنزل الأخير لأسير عضو مجلس بلدي لبلدة بيت أُمر اعتقله الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، وفي قرية نويعمة بمدينة أريحا، هدمت قوات الاحتلال عددا من المنازل".