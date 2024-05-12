الدورى الإيطالى.. تعرف على تشكيل جنوى لمواجهة ساسولو

أعلن ألبيرتو جيلاردينو المدير الفنى لفريق جنوى، تشكيل فريقه الذى يواجهة به نظيره ساسولو، فى المباراة التى تجمع بينهما بعد قليل على ملعب "لويجي فيراريس"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.



وجاء تشكيل فريق جنوى كالتالى:

حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز.

خط الدفاع: أليساندرو فولياكو، كوني دي وينتر، يوهان فاسكيز.

خط الوسط: ستيفانو سابيلي، مورتن فريندروب، ميلان باديلي، مورتن تورسبي، أرون مارتين.

خط الهجوم: ألبرت غودموندسون، ماتيو ريتيغي.

ويحتل فريق جنوى المركز الـ 12 برصيد 43 نقطة، بينما يقع فريق ساسولو فى المركز الـ 19 برصيد 29 نقطة.

