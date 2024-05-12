الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا.. حار نهارا وأمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار على أغلب الانحاء ومعتدل علي السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، على شمال البلاد حتى شمال القاهرة ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الإثنين أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على أغلب الانحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 30 للعظمي والصغرى 18 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمي والصغرى 22 درجة .