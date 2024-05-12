ads
الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا.. حار نهارا وأمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث  يسود طقس حار على أغلب الانحاء ومعتدل علي السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا  وفي الصباح الباكر، على شمال البلاد حتى شمال القاهرة ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الإثنين أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية  الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. 

وهناك نشاط رياح  على أغلب الانحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على  جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31  للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال  الصعيد 30 للعظمي  والصغرى 18 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمي والصغرى 22 درجة .

الارصاد حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية