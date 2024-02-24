ضُبِطا متلبسين.. ضبط ربة منزل وعامل حال ممارستهما الرذيلة بشقة في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية القبض على ربة منزل وعامل فى حالة تلبس حال ممارستهما الرذيلة داخل مسكن الثاني، واستغلال المتهمة الأولى غياب زوجها عن المنزل، والتوجه إلى الثاني لوجود علاقة عاطفية بينهما، باستدعاء الزوج وجَّه اتهامًا لزوجته بالزنا.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من بعض الأهالي بقرية منية سندوب دائرة المركز بقيام شخص وسيدة بممارسة الرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية بالقرية.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وبالفحص جرى ضبط كل من: "توفيق.أ.ت"،28 عاما، عامل، و"داليا.ا.م.أ"، 36 عاما، ربة منزل ويقيمان بذات العنوان، حال قيامهما بممارسة الرذيلة بالشقة سكن المتهم الأول.

باستدعاء سؤال زوج المتهمة الثانية 53 عامًا، عامل ومُقيم بذات القرية، وسؤاله فى محضر الشرطة، وجه الاتهام لزوجته بممارسة الرذيلة والزنا، وبمواجهة المتهمين اعترفا وأقرَّا بارتكاب الواقعة لوجود علاقة عاطفية بينهما.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.