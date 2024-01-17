ضبط قاصر تستدرج زبائنها لممارسة الرذيلة عبر تطبيقات إلكترونية فى الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية القبض على قاصر تمارس أعمال الرذيلة وتحرض على الفسق والفجور وتسئ استخدام وسائل التواصل الإجتماعي وذلك باستقطاب زبائنها عبر تطبيق "واتس آب " وكذلك تداول رقم هاتفها عبر تطبيقات ممارسة ألعاب القمار الإلكتروني، حال تواجدها بمدينة المنصورة.

البداية بورود معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة بقيام "نانسي.ب.س.م"، 21 عاما، لا تعمل ومقيمة قرية أبوغنيمة مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، بممارسة الدعارة وإساءة استعمال وسائل التواصل الإجتماعي ، والإعلان ونشر صور لها عن طريق تطبيق الواتساب المرئي للكافة وعرضها على راغبى المتعة الحرام بغرض ممارسة الدعارة دون تمييز نظير مبالغ مالية تتحصل عليها من راغب المتعة فور تقابلها معه وكذا إنتشار رقم هاتفها على برامج ألعاب القمار الإلكتروني على شبكة الإنترنت و أنها تحصلت على العديد من المبالغ المالية عن طريق تلك التطبيقات.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المتحرى عنها حال تواجدها بمدينة المنصورة، وبحوزتها الهاتف المحمول المستخدم فى أعمال ممارسة الدعارة.

بمواجهتها أقرت واعترفت بقيامها بالترويج لنفسها لممارسة وتسهيل أعمال الدعارة مقابل مادى من الرجال دون تمييز.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.