ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط قاصر تستدرج زبائنها لممارسة الرذيلة عبر تطبيقات إلكترونية فى الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية القبض على قاصر تمارس أعمال الرذيلة وتحرض على الفسق والفجور وتسئ استخدام وسائل التواصل الإجتماعي وذلك باستقطاب زبائنها عبر تطبيق "واتس آب " وكذلك تداول رقم هاتفها عبر تطبيقات ممارسة ألعاب القمار الإلكتروني، حال تواجدها بمدينة المنصورة.

البداية بورود معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة بقيام "نانسي.ب.س.م"، 21 عاما، لا تعمل ومقيمة قرية أبوغنيمة مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، بممارسة الدعارة وإساءة استعمال وسائل التواصل الإجتماعي ، والإعلان ونشر صور لها  عن طريق تطبيق الواتساب المرئي للكافة وعرضها على راغبى المتعة الحرام بغرض  ممارسة الدعارة دون تمييز نظير مبالغ مالية تتحصل عليها من راغب المتعة فور تقابلها معه  وكذا إنتشار رقم هاتفها على برامج ألعاب القمار الإلكتروني على شبكة الإنترنت و أنها تحصلت على العديد من المبالغ المالية عن طريق تلك التطبيقات.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المتحرى عنها حال تواجدها بمدينة المنصورة، وبحوزتها الهاتف المحمول المستخدم فى أعمال ممارسة الدعارة.

بمواجهتها أقرت واعترفت بقيامها بالترويج لنفسها لممارسة وتسهيل أعمال الدعارة مقابل مادى من الرجال دون تمييز.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

txt

تعليم الدقهلية يعقد اجتماعا لوضع الخطوط العريضة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

txt

ضبط المتهمين بالتعدي على مالك مزرعة دواجن بسلاح نارى في الدقهلية

txt

مقتل عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وراء إستشهاد فردي شرطة في الدقهلية

الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية الإدارة العامة لحماية الأداب الإدارة العامة لحماية الآداب العامة التواصل الاجتماعي الفسق والفجور القمار الإلكتروني المتعة الحرام النيابة العامة تطبيق واتس اب تطبيقات الكترونية دون دعارة راغبي المتعة الحرام راغبى المتعة لممارسة الرذيلة وسائل التواصل الاجتماعي ممارسة الدعارة ممارسة الرذيلة في الدقهلية المنصورة