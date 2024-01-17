ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بالتعدي على مالك مزرعة دواجن بسلاح نارى في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على مالك مزرعة دواجن بسلاح نارى "محدثين إصابته" وسرقة مبلغ مالى بالدقهلية
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار نارى.
 وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بمزرعة الدواجن خاصته الكائنة بدائرة المركز ، فوجئ بقيام شخصان مجهولان بالدلوف للمزرعة وبحوزة أحدهما سلاح نارى وقاما بالتعدى عليه وإطلاق عيار نارى تجاهه وإحداث إصابته والإستيلاء منه على مبلغ مالى من متحصلات بيع الدواجن بالمزرعة.
 أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص لـ"ثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر) .
 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشدوا عن ( بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.  
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سلاح ناري بالدقهلية مالك مزرعة دواجن أجهزة وزارة الداخلية