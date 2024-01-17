ضبط المتهمين بالتعدي على مالك مزرعة دواجن بسلاح نارى في الدقهلية

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على مالك مزرعة دواجن بسلاح نارى "محدثين إصابته" وسرقة مبلغ مالى بالدقهلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار نارى.

وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بمزرعة الدواجن خاصته الكائنة بدائرة المركز ، فوجئ بقيام شخصان مجهولان بالدلوف للمزرعة وبحوزة أحدهما سلاح نارى وقاما بالتعدى عليه وإطلاق عيار نارى تجاهه وإحداث إصابته والإستيلاء منه على مبلغ مالى من متحصلات بيع الدواجن بالمزرعة.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص لـ"ثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشدوا عن ( بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.