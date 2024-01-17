مقتل عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وراء إستشهاد فردي شرطة في الدقهلية

اسفر تبادل إطلاق النار مع قوات الامن العام بوزارة الداخلية بالدقهلية اليوم عن مقتل عنصرين إجراميين شديدى الخطورة مرتكبا واقعة إستشهاد فردى شرطة .

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء عنصرين إجراميين شديدى الخطورة سبق إتهامها فى عدد كبير من القضايا ما بين "مخدرات – سلاح نارى – شروع فى قتل – سرقة بالإكراه – قتل - إستعراض قوة"، ومحكوم على أحدهما بالإعدام والسجن المؤبد فى جنايات "قتل - شروع فى قتل – مخدرات – سرقة بالإكراه") والآخر بالسجن المشدد فى قضايا "مخدرات – سلاح نارى"، والمتهمان فى واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه خفيرين نظاميين، مما أسفر عن إستشهادهما أثناء قيامهما بإستيقافهما حال إستقلالهما مركبة "توك توك" قيادة آخر بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية.

تم إستهدافهما بمكان إختبائهما بنطاق محافظة الدقهلية، حيث بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية).

كما أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك التوك" المستخدمة فى الواقعة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.