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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الدقهلية يعقد اجتماعا لوضع الخطوط العريضة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد اليوم الأربعاء، ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعا مع مدير إدارة المتابعة وأعضاء متابعة المديرية لوضع الخطوط العريضة أثناء امتحان الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها غدا الخميس وتستمر حتى ٢٥ يناير الحالى.

وأكد شعبان خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددا على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانية مع الطلاب والملاحظين والمراقبين .

وأثناء الاجتماع كلف أعضاء المتابعة بمصاحبة أوراق الأسئلة منذ خروجها من المطبعة السرية بالمديرية حتى وصولها للجان بالإدارات التعليمية والتأكد من سلامة مظاريف الأسئلة .

ووجه إلى ضرورة التواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لتذليل أية مشكلات من شأنها تعرقل سير العملية الامتحانية.

يذكر أنه  يؤدى الامتحان غدا ١٠٨ آلاف و٣٧٧ طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية و١٥٧٩ طالب وطالبة بالاعدادية المهنية وطلاب التربية خاصة و ٦٢ طالب وطالبة بمدارس الصم وضعاف السمع و٤ طلاب بمدرسة النور للمكفوفين امام ٥٩٠ لجنة ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية عام الإمتحانات بنظام البوكلت.

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