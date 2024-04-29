صفارات إنذار في كريات شمونة ومستوطنات محيطة شمالي إسرائيل

انطلقت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومستوطنات محيطة شمالي إسرائيل، اليوم الاثنين، وفقا لقناة العربية الإخبارية.

وأشارت العربية إلى أنه تم إطلاق 35 صاروخا من القطاع الشرقي جنوبي لبنان تجاه الجليل الأعلى شمالي إسرائيل واعتراض عدد منها.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، عن قصف مواقع تابعة لحزب الله بمنطقة مارون الراس في جنوب لبنان.

وقال الجيش الاحتلال في بيان: "خلال الليل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أهدافا إرهابية لحزب الله في منطقة مارون الراس في جنوب لبنان، بما في ذلك عدد من المواقع ذات البنية التحتية الإرهابية ومجمع عسكري"، نقلا عن روسيا اليوم.

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في منطقة طير حرفا، وبنية عسكرية لحزب الله في منطقة يارين بجنوب لبنان".