الكونغو الديمقراطية توقع مذكرة تفاهم مع نيجيريا لبناء إحدى مراحل سد إنجا الكبير

وقعت وكالة تطوير وتعزيز مشروع سد إنجا الكبير (جراند إنجا) بجمهورية الكونغو الديمقراطية مذكرة تفاهم مع شركة "خدمات حقول النفط" النيجيرية من أجل بناء إحدى مراحل السد.

وذكرت وكالة الأنباء الكونغولية الرسمية أن الجانبين تعهدا "بإجراء دراسات فنية وبيئية واجتماعية ومالية من أجل بناء إحدى مراحل سد إنجا الكبير، بقدرة لا تقل عن 7000 ميجاوات من أصل 42000 ميجاوات إجمالي طاقة السد".

ونقلت عن وكالة تطوير وتعزيز مشروع سد إنجا الكبير أن تنفيذ هذا المشروع سيعمل على توفير حوالي 50 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة للمواطنين الكونغوليين.

ويتضمن مشروع سد إنجا الكبير أو "جراند إنجا" بناء 7 محطات للطاقة الكهرومائية على شلالات إنجا الواقعة بغرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما يُعتقد أن المشروع حال تنفيذ مراحله سيعد أكبر محطة كهرومائية في العالم وسيوفر الطاقة الكهربائية لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كما سيوفر فرصا لتصدير الطاقة إلى أوروبا.

على جانب آخر، اندلعت معارك ضارية بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وعناصر حركة 23 مارس المتمردة في منطقة "كيكوكو" بإقليم "روتشورو" بشرق البلاد.

وذكر مسئولون محليون أن القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع لمتمردي حركة 23 مارس بالقرب من منطقة "كيكوكو"، مشيرة إلى فرار مئات العائلات من هذه المنطقة بسبب احتدام القتال.

واتهم أعضاء برلمانيون عن إقليم ماسيسي بمقاطعة كيفو الشمالية متمردي حركة 23 مارس بتجنيد الشباب والقُصر من الإقليم قسرا في صفوف الحركة المتمردة، موضحين أن التجنيد القسري يشكل "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية" يرفضها القانون المحلي والدولي الإنساني.

وقال هؤلاء إن حركة 23 مارس لا تستهدف في حربها، بأي حال من الأحوال، تحرير الشعب الكونغولي كما تزعم؛ بل إبادته من أجل استبداله بشعوب أخرى.

