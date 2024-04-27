ضبط المتهم بقتل تاجر خردة في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من كشف ملابسات واقعة التعدى على تاجر خردة ووفاته بالدقهلية وضبط مرتكب الواقعة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقباله (تاجر خردة) مُصاب بحالة إغماء وتوفـى عقب وصوله.

بالانتقال وبسؤال شقيقه وزوجته اتهما (عاطل "له معلومات جنائية") بالتعدى على شقيقه مما أدى إلى وفاته لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهم.. وبحوزته (كمية لمخدر الشابو – سلاح أبيض) واعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.