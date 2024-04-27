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السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط عاطل لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بالزيتون

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطل لقيامه بالتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة الزيتون.
 تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من مالك العقار سكنها (عاطل- مقيم بذات العنوان) لقيامه بأعمال حفر أسفل العقار محل سكنها بقصد التنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المذكور حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعُثر بمدخل العقار على حفرة بعمق 3 أمتار، وبحوزته (أدوات الحفر والتنقيب).

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بمفرده بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الإجراءات القانونية التنقيب عن الآثار بالتنقيب عن الآثار داخل العقار بمديرية أمن القاهرة تم إتخاذ الإجراءات القانونية حفرة بعمق 3 أمتار ة قسم شرطة الزيتون