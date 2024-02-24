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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

اصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم في الدقهلية

صورة أرشيغية
صورة أرشيغية
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اصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم جراء تناولهم وجبة طعام فاسدة وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية،  بورود اشارة للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة اول المنصورة،  من مستشفى المنصورة الدولي بوصول 4 من أسرة واحدة في حالة إعياء شديد وقئ مستمر "ادعاء تسمم".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة الى المستشفى، وبالفحص تبين وصول كلا من:" ندى .ح .ع"،  18 عامًا، و"نادين .ح .ع"،  16عامًا، و"احمد .ح .ع"،  12 عامًا، و"نادية. م.م"،47 عامًا، وجميعهم يقيمون بمنطقة العيسوي بنطاق اول المنصورة، مصابين بحالة قئ واسهال.

بسؤال المصابين أكدوا في محضر الشرطة تناولهم وجبة طعام يشتبه في كونها فاسدة، وجرى أخذ عينات لإرسالها للمعامل المركزية وفحصها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على  النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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