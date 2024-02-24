إصابة 4 أشخاص باختناق في حريق داخل مستشفى بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل شب داخل مستشفى خاص بمدينة المنزلة محافظة الدقهلية، نتيجة ماس كهربائي مما تسبب في إصابة 4 مواطنين بحالة اختناق ونقلهم إلى مستشفى المنزلة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة من شرطة النجدة بنشوب حريق بأحد المستشفيات الخاصة .

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق بمستشفى الصفوة الخاصة ببرج الصفوة بالدور الثالث.

جرى السيطرة على الحريق، ونقل 4 حالات بعد إصابتهم باختناق إلى مستشفى المنزلة المركزي، بينما جرى نقل حالة أخرى من داخل غرفة العمليات بالمستشفى عن طريق الأهالي إلى أحد المستشفيات الخاصة.

تبين من الفحص المبدئي أن سبب الحريق نشوب ماس كهربائي في الدور الثالث بالمستشفى.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.