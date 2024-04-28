البابا فرنسيس يصل البندقية في زيارة رعوية

بدأت الزيارة الرعوية التي يقوم بها البابا فرنسيس إلى البندقية، صباح اليوم الأحد، حيث بدأ بزيارة سجن للنساء.

ووصل قداسة البابا فرنسيس في الثامنة تقريبا من صباح اليوم الأحد ٢٨ أبريل البندقية ليبدأ زيارة رعوية إلى المدينة والأبرشية، فقد هبطت الطائرة المروحية التي تحمل الأب الأقدس في ساحة سجن جوديكا للنساء حيث اختار البابا أن تكون المحطة الأولى في هذه الزيارة لقاءه السجينات والتحدث إليهن.

وقد كان في استقبال الأب الأقدس بطريرك البندقية المطران فرنشيسكو موراليا ومسؤولو سجن النساء وإدارة السجون.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء قداسة البابا الشباب والفنانين المشاركين في بينالي البندقية، المعرض الدولي للفنون، لتُختتم بقداس إلهي سيترأسه الأب الأقدس في ساحة القديس مرقس ليعود بعد ذلك إلى الفاتيكان.