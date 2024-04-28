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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

5 طرق بسيطة لإبطاء شيخوخة البشرة

تعبيرية
تعبيرية
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كشفت الدراسات الطبية الحديثة عن أكثر الأسباب المتعلقة بظهور أعراض الشيخوخة المبكرة والتى تتمثل فى الاجهاد الشخصي المستمر هو السبب الرئيسي للشيخوخة خاصة أنه يؤثر على الأمعاء التي ترتبط ارتباطا مباشرا بصحة الجلد والدماغ والمناعة .

وحذر الدكتور دانييل باريت من المركز الوطني للتحليل الجيني من عدم التعرض للإجهاد الطويل الأمد الذي يحدث تأثيرا دائما على الجسم والبشرة لأن الجلد يفقد باستمرار العناصر الغذائية الأساسية ويعوق نمو الخلايا الجديدة .

وكشف عن 5 طرق بسيطة لإبطاء شيخوخة البشرة وهي النوم وممارسة الرياضة واستخدام كريم الوقاية من الشمس وعدم التدخين والحد من تناول السكر .

وقال الدكتور دانييل باريت: إن التوقف عن تناول السكر ووضع واقي الشمس يساعد في حماية بشرتك كما أن الحصول على قسط كاف من النوم يشجع نمو العضلات ويساعد على إبقاء عقلك في حالة تأهب ويحسن مستويات السكر في الدم وفيما يلي 8 طرق للمساعدة في تخفيف التوتر.

علاج شيخوخة مناعة الاجهاد