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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الزراعة تتابع أعمال البساتين والمشاتل بالمنيا

جانب من اعمال المتابعة
جانب من اعمال المتابعة
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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين، متابعة أعمال ومزارعي البساتين بمحافظة المنيا.
وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، ان لجنة من الإدارة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، تفقدت أعمال البساتين، ومشاتل الخضر والفاكهة بالمحافظة، لدعم المزارعين، وتقديم التوصيات الفتية لهم، فضلا عن متابعة التراخيص الخاصة بها.

وأشار عطا الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين في الحقول، وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، وتنفيذ التوصيات الزراعية اللازمة لهم، حسب حالة المحاصيل.

واضاف رئيس الادارة المركزية للبساتين، انه تم أيضا تفقد الأعمال داخل محطه انتاج الشتلات لمديريه الزراعه بالمنيا، للوقوف على سير العمل، والانتاج بها.

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المزارعين مشاتل الخضر