أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء اليوم /السبت/، أن المدمرة الأمريكية "يو.إس.إس.ماسون"، أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن، أُطلق من مناطق "خاضعة" للحوثيين باليمن، عند خليج عدن.
وأشارت القيادة - في بيان أذاعته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم - إلى أن الصاروخ كان يستهدف "على الأرجح" ناقلة النفط والكيماويات الأمريكية "إم في تورم ثور".
وكانت قيادة "سنتكوم" قد أعلنت - في وقت سابق اليوم- أن الحوثيين شنوا هجوما على سفينة الشحن "روبيمار" المملوكة للمملكة المتحدة في 18 فبراير؛ مما تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومترا.
العالم
"سنتكوم": مدمرة أمريكية تسقط صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون عند خليج عدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء اليوم /السبت/، أن المدمرة الأمريكية "يو.إس.إس.ماسون"، أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن، أُطلق من مناطق "خاضعة" للحوثيين باليمن، عند خليج عدن.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء اليوم /السبت/، أن المدمرة الأمريكية "يو.إس.إس.ماسون"، أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن، أُطلق من مناطق "خاضعة" للحوثيين باليمن، عند خليج عدن.