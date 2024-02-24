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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

"سنتكوم": مدمرة أمريكية تسقط صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون عند خليج عدن

المدمرة الأمريكية
المدمرة الأمريكية
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء اليوم /السبت/، أن المدمرة الأمريكية "يو.إس.إس.ماسون"، أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن، أُطلق من مناطق "خاضعة" للحوثيين باليمن، عند خليج عدن.
وأشارت القيادة - في بيان أذاعته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم - إلى أن الصاروخ كان يستهدف "على الأرجح" ناقلة النفط والكيماويات الأمريكية "إم في تورم ثور".
وكانت قيادة "سنتكوم" قد أعلنت - في وقت سابق اليوم- أن الحوثيين شنوا هجوما على سفينة الشحن "روبيمار" المملوكة للمملكة المتحدة في 18 فبراير؛ مما تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومترا.

خليج عدن المدمرة الأمريكية صاروخا باليستيا