"سنتكوم": مدمرة أمريكية تسقط صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون عند خليج عدن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء اليوم /السبت/، أن المدمرة الأمريكية "يو.إس.إس.ماسون"، أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن، أُطلق من مناطق "خاضعة" للحوثيين باليمن، عند خليج عدن.

وأشارت القيادة - في بيان أذاعته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم - إلى أن الصاروخ كان يستهدف "على الأرجح" ناقلة النفط والكيماويات الأمريكية "إم في تورم ثور".

وكانت قيادة "سنتكوم" قد أعلنت - في وقت سابق اليوم- أن الحوثيين شنوا هجوما على سفينة الشحن "روبيمار" المملوكة للمملكة المتحدة في 18 فبراير؛ مما تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومترا.