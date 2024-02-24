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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

استمرار تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024

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واصلت  أسعار الذهب تراجعها بشكل كبير فى مستهل تعاملات اليوم السبت، مدفوعة بتراجع دولار السوق السوداء بعد توقيع صفقة رأس الحكمة أمس. 

وجاءت الأسعار كالتالى

جرام عيار 24:

  • سعر الشراء: 3657 جنيهًا
  • سعر البيع: 3600 جنيهًا

جرام عيار 22:

  • سعر الشراء: 3352 جنيهًا
  • سعر البيع: 3299 جنيهًا

جرام عيار 21:

  • سعر الشراء: 3200 جنيهًا
  • سعر البيع: 3150 جنيهًا

جرام عيار 18:

  • سعر الشراء: 2743 جنيهًا
  • سعر البيع: 2700 جنيهًا

جرام عيار 14:

  • سعر الشراء: 2133 جنيهًا
  • سعر البيع: 2097 جنيهًا

جرام عيار 12:

  • سعر الشراء: 1829 جنيها
  • سعر البيع: 1801 جنيهًا

جنيه دهب:

  • سعر الشراء والبيع: 25600

الأونصة:

  • سعر الشراء: 2037
  • سعر البيع: 2036.5

 

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