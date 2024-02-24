استمرار تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024

واصلت أسعار الذهب تراجعها بشكل كبير فى مستهل تعاملات اليوم السبت، مدفوعة بتراجع دولار السوق السوداء بعد توقيع صفقة رأس الحكمة أمس.
وجاءت الأسعار كالتالى
جرام عيار 24:
- سعر الشراء: 3657 جنيهًا
- سعر البيع: 3600 جنيهًا
جرام عيار 22:
- سعر الشراء: 3352 جنيهًا
- سعر البيع: 3299 جنيهًا
جرام عيار 21:
- سعر الشراء: 3200 جنيهًا
- سعر البيع: 3150 جنيهًا
جرام عيار 18:
- سعر الشراء: 2743 جنيهًا
- سعر البيع: 2700 جنيهًا
جرام عيار 14:
- سعر الشراء: 2133 جنيهًا
- سعر البيع: 2097 جنيهًا
جرام عيار 12:
- سعر الشراء: 1829 جنيها
- سعر البيع: 1801 جنيهًا
جنيه دهب:
- سعر الشراء والبيع: 25600
الأونصة:
- سعر الشراء: 2037
- سعر البيع: 2036.5