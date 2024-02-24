استمرار تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024

السبت 24/فبراير/2024 - 08:35 ص

واصلت أسعار الذهب تراجعها بشكل كبير فى مستهل تعاملات اليوم السبت، مدفوعة بتراجع دولار السوق السوداء بعد توقيع صفقة رأس الحكمة أمس.

وجاءت الأسعار كالتالى

جرام عيار 24:

سعر الشراء: 3657 جنيهًا

سعر البيع: 3600 جنيهًا

جرام عيار 22:

سعر الشراء: 3352 جنيهًا

سعر البيع: 3299 جنيهًا

جرام عيار 21:

سعر الشراء: 3200 جنيهًا

سعر البيع: 3150 جنيهًا

جرام عيار 18:

سعر الشراء: 2743 جنيهًا

سعر البيع: 2700 جنيهًا

جرام عيار 14:

سعر الشراء: 2133 جنيهًا

سعر البيع: 2097 جنيهًا

جرام عيار 12:

سعر الشراء: 1829 جنيها

سعر البيع: 1801 جنيهًا

جنيه دهب:

سعر الشراء والبيع: 25600

الأونصة: