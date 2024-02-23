بمشاركة طارق حامد.. شوط أول سلبي بين ضمك والفتح

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من مباراة فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، ونظيره الفتح، خلال المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يشارك طارق حامد في التشكيل الأساسي لفريق ضمك، حيث أنه أحد الركائز الأساسية في تشكيل المدرب الروماني كوزمين كونترا.

كما شارك طارق حامد في مباراة الجولة الماضية بالدوري السعودي أمام الشباب، والتي خسرها ضمك بهدف للا شئ.

يحتل فريق ضمك، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 30 نقطة، بينما يأتي الفتح سابعًا وفي رصيده 29 نقطة.

بدأ ضمك المباراة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: سنوسي هوساوي - نور الرشيدي - عبدالقادر بدران - ضاري العنزي

خط الوسط: أنتوليتش - طارق حامد - ستانسيو

وفي الهجوم: أحمد الزين - عبدالعزيز الشهراني - جورج نكودو.