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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"الإسماعيلية للأفلام التسجيلية".. أسماء أعضاء لجان تحكيم مسابقات الدورة 25

الإسماعيلية للأفلام
"الإسماعيلية للأفلام التسجيلية" يعلن أسماء أعضاء لجان تحكيم
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أعلن القائمون عن الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، عن أسماء أعضاء لجان تحكيم المسابقات الرسمية لهذه الدورة التي تنطلق يوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى يوم 5 مارس المقبل.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية كلاً من تيري جينسبرج، من الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسًا وعضوية: الشاعر والسينمائي أحمد الملا، من المملكة العربية السعودية، والمخرجة أمل رمسيس، من مصر المخرجة اميكو ستوك، من صربيا المخرجة أليسا ليبو، من الولايات المتحدة الأمريكية، المخرج ستيفانو سافونا، من إيطاليا.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتحريك، تضم المخرج دانيال كوتر| من ألمانيا، رئيسًا وعضوية، الفنانة وصانعة الافلام الوثائقية زوي شميدرير من ألمانيا، والفنان صبري فواز من مصر دكتورة هندة حوالة من تونس.


وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة الدكتور محمد شفيق، من مصر، رئيسًا، وعضوية، منار حسني، مصر والمخرج أحمد فوزي صالح، مصر.

ولجنة تحكيم الفيبريسى تضم الناقدة جيهان بوجرين، المغرب، رئيسًا وعضوية، الباحثة والناقدة سمية عزام، لبنان والناقدة ضحى الورداني، مصر.

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