إسرائيل تشن غارة جوية على منزل غرب النصيرات

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي، شن غارة جوية على منزل غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال أوقع 5 شهداء حصيلة حصار منزل في بلدة دير الغصون شمال طولكرم بينهم 4 احتجز الاحتلال جثامينهم بعدما حاصر بلدة دير الغصون بأكثر من 50 آلية عسكرية حول منزل يحتوي على عدد من الشباب الفلسطيني.

واشتبكت قوات الاحتلال مع عدد من الشباب الفلسطيني في المنطقة محاصرة المنزل جاءت على خلفية تسبب أحد الشباب الموجود بداخله في مقتل جندي إسرائيلي، وهدمت قوات الاحتلال جزء من المبنى المحاصر، بالإضافة إلى إطلاق وابل من الرصاص على أحد الشباب.