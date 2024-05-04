الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع قادش في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول بين ريال مدريد وقادش، في المباراة التي تقام على مملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

وبدأت المباراة بضغط مكثف من جانب أصحاب الأرض، حيثُ أرادوا حسم النتيجة مبكرًا وتأكيد سيطرتهم على صدارة الترتيب.

ولكن، واجه لاعبو ريال مدريد صمودًا دفاعيًا قويًا من جانب قادش، ممّا جعلهم يواجهون صعوبة في اختراق منطقة الجزاء.

ولم يُقدم قادش أيّ خطورة هجومية تُذكر في الشوط الأول، حيثُ ركز لاعبوه على تأمين دفاعهم والتصدي لهجمات ريال مدريد.

وبنهاية الشوط الأول، انتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0-0، مّا يُؤجّل حسم لقب الدوري الإسباني إلى الجولة القادمة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، إيدير ميليتاو، ناتشو، كارفاخال.

خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، سيبايوس، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: أردا جولر، خوسيلو.

ويواجه ريال مدريد فريق قادش في مباراة تبدو سهلة على الورق، حيث يحتل قادش المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة ويصارع من أجل البقاء في الدوري.