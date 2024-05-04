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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وصول حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الجونة "صور"

لاعبو الأهلي في استاد
لاعبو الأهلي في استاد القاهرة
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز والتي تنطلق بعد قليل.

وتفقد الجهاز الفني بقيادة مارسل كولر واللاعب ارضية الملعب فور الوصول وقاموا بتحية جماهير الأهلي المتواجدة في استاد القاهرة الدولي.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الجونة بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة بينما يمتلك الجونة 28 نقطة في المركز السادس.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

النادي الاهلي استاد القاهرة الدولي لمواجهة الجونة الدوري الممتاز