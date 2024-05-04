هل انتهى مشوار النني مع أرسنال ويعود للأهلي؟

يعيش النجم المصري محمد النني، في الفترة الحالية مرحلة حاسمة مع ناديه أرسنال، في رحلة صراعه على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري 2023-2024.

ينتهي عقد النني مع أرسنال في 30 يونيو الجاري، ولا يوجد حديث في وسائل الإعلام البريطانية عن إمكانية استمراره مع النادي اللندني.

وبالرغم أن لاعب خط الوسط المنتخب الوطني، خرج من حسابات المدرب الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق الجانرز، في ظل اعتماده على الثلاثي: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، والإيطالي المخضرم جورجينيو، ويأتي الغاني توماس بارتي بديلًا للثلاثي مع البرتغالي فابيو فييرا، إلا أن النني يبقى أحد قادة أرسنال ويحظى بحب أرتيتا لانضباط الأول في التدريبات والتزامه بتعليمات المدرب في حال مشاركته.

ولم يشارك النني هذا الموسم سوى في 3 مباريات في البريميرليج، ليقترب من رحيله عن فريق المدفعجية في الصيف المقبل.

عودة النني إلى الأهلي

وارتبط اسم محمد النني في الفترة الأخيرة، بانتقاله إلى الأهلي المصري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد وجود اهتمام قوي من القلعة الحمراء في تدعيم مركز خط الوسط في بطولة كأس العالم للأندية عام 2025.

وأفادت تقارير صحفية، برغبة الأهلي في الحصول على خدمات النني في الميركاتو الصيفي القادم، في ظل تقدم اللاعب في السن، واقترابه من مغادرة أوروبا، وكذا عدم وجود عروض أوروبية سواء من الدوري التركي، الذي سبق له اللعب به من بوابة بشكتاش.

وكان محمد النني، سبق له اللعب في ناشئين الأهلي، قبل الانتقال لصفوف المقاولون العرب وبعدها إلى بازل السويسري ثم أرسنال، فهل يعود إلى نادي الطفولة وينتهي مشواره في القارة العجوز؟